Bir kadın cinayeti daha

Alınan bilgiye göre, Halkalı Merkez Mahallesi Hoşgörü Sokak'ta oturan 2 çocuk annesi Ümmügülsüm Yarış'ın (38) evinden silah sesi duyan vatandaşlar, polis ekiplerine haber verdi.

Eve gelen polis ekipleri, kadının silahla başından vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Kadının cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Yapılan çalışmada, 1,5 yıl önce boşandığı eşi Sedat K.'nin sabah eve gelerek tartıştığı kadını silahla ateş ederek öldürdüğü ve kaçtığı belirlendi.

Polis ekiplerince şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.