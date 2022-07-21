Bir terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinden kaçan 1 PKK'lı teröristin Habur'da hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK’ya karşı operasyonları hız kesmeden devam ederken terör örgütü PKK’dan kaçışlar da sürüyor. Son olarak Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist daha Habur’da hudut karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.