Bir terörist daha teslim oldu
Terör örgütünde çözülme devam ediyor. Bir örgüt mensubu daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu.
Güncel 18.03.2022, 13:48
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensubunun 1996 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 18'e yükseldi.
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