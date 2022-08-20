Bir trafik kazası da Mardin'de: 10 ölü
Mardin'de kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 10 kişi yaşamını yitirdi.
Güncel 20.08.2022, 20:10 20.08.2022, 20:37
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde 3 aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kaza yerine polis ve itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Bu sırada Mardin-Derik kara yolundan hızla gelen bir tır kazaya müdahale edenlere çarptı, ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.
Bölgeye, takviye olarak çok sayıda AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Kaynak: AA
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