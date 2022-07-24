Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi mezuniyet töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "Yetiştireceğimiz kaliteli insan gücüyle insanlığın bugünkü sorunlarını çözecek ve geleceğini inşa edecek medeniyet inkişafını inşallah gerçekleştireceğiz.

'BU MİLLETİN MAYASI SAĞLAM'

Kendi özgün yaklaşımımızla ülkemizi yeniden ilim ve bilim merkezi haline getirmemizin önünde hiçbir engel göremiyorum. Bu millet rastgele bir millet değil. Bu milletin mayası sağlam.

'ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN SAYISI 260 BİNE ÇIKTI'

Artık üniversitelerimiz sayıları 15 binden 260 bine çıkan uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyor.

'EKONOMİMİZİ BÜYÜTEREK YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ'

Sorun yaşadığımız ülkelerle ilişkilerimizi birer birer hal yoluna koyduk. Birçok ülkenin resesyon yaşadığı bir dönemde de ekonomimizi büyüterek yolumuza devam ediyoruz."