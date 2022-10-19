Bitlis'te trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı
Tatvan-Hizan kara yolunda otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Güncel 19.10.2022, 22:06
Bitlis'te Tatvan-Hizan kara yolunun 10. kilometresinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 42 yaşındaki Nafiz Güngör hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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