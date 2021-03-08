Bitlis'teki helikopter kazasının raporu açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre; Bitlis'teki askeri helikopter kazası olumsuz hava şartları ve görüşün kaybedilmesi nedeniyle meydana geldi

Bitlis'teki helikopter kazasının raporu açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, Bitlis'te askeri helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin, "Kara Kuvvetleri Kaza-Kırım ekibi olay yerindeki çalışmalarını tamamladı" açıklamasında bulundu.

Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Ani hava değişimi ile olumsuz hava şartlarıyla karşılaşılmış, bulut içine girilmiştir. Olayda helikopterden kaynaklanan bir neden olmadığı, bakımlarının mevzuata uygun ve zamanında yapıldığı değerlendirilmiştir. Olumsuz hava şartları nedeniyle helikopterin bulut içinde kalması ve görüşü kaybetmesi nedeniyle olayın meydana geldiği değerlendirilmektedir."

AA

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