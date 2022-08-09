Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'nın 2'nci gününde açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Irak kuzeyinde arazi çok keskin, Mehmetçik 83 derece sıcaklık farkı olan hatta terörle mücadele ediyor. Terör belasından milletimizi kurtarmakta kararlıyız. Pençe-Kilit son halka, 26 kilometrelik hat tamamlanmış olacak. Biz işgal hareketi yapmıyoruz teröristle mücadele ediyoruz. Terörist neredeyse hedefimiz orası. Pençe-Kilit'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 311.

Bundan sonra ne pahasına olursa olsun terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz. Teröristlerin olduğu her yer hedefimiz. Muhataplarımızın verdiği sözleri yerine getirmelerini bekliyoruz.

Rejimin teröristlerin baskısı altında kalan masum Suriyelilerin güvenli bir şekilde topraklarına dönebimesi açısından operasyonlarınımızn önemini gördük.

Rusya-Ukrayna tahıl mutabakatı

Mutabakat, bir itiraz olmazsa 120 gün devam edecek. Bu mutabakat Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatını kapsıyor. Rus limanlarını kapsamıyor. O görüşmeler devam ediyor."