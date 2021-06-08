BM tabelalı terör kampı: Mahmur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları ve PKK’nın sözde Mahmur sorumlusunun MİT tarafından öldürülmesi, Mahmur Kampı’nı bir kez daha gündeme getirdi. BM gözetimindeki kamp terör örgütü için adeta korunaklı bölge. Burada her yıl yüzlerce terörist yetiştiren terör örgütü, yabancı istihbarat örgütleri ile ilişkilerini de bu kamp üzerinden sağlıyor. Örgüt içinde gayrimeşru ilişkilerden doğan çocuklar da bu kamplarda özel eğitimden geçiriliyor.

13 BİN KİŞİ KALIYOR

Erdoğan’ın “Terör örgütünün kuluçka merkezi” açıklamasıyla MİT ve TSK’nın hedefine giren Mahmur Kampı, tam bataklık. 1998 yılında Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kurulan kamp, Erbil kent merkezine 65 km uzaklıkta. Kampta kalanların sayısı 11 bin ila 13 bin arasında değişiyor. Kamp sözde sivilleri barındırdığı için, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği gözetimindeki kamplar arasında bulunuyor.

41 KAMP ARASINDA TEK

Irak’ın kuzeyindeki 41 sığınmacı kampından biri olan Mahmur, terör örgütü PKK’nın faaliyetleri dolayısıyla diğerlerinden ayrılıyor. Kamplar arasında sadece Mahmur’da düzenli askeri faaliyet yürütülüyor. Terör örgütü buradaki kampta yeni örgüt mensuplarına silahlı eğitim veriyor. Örgüt üyeleri, sabotaj, drone/maket uçak kullanma, suikast ve el yapımı patlayıcı (EYP) konusunda eğitiliyor.

KARACAK’A MAHMUR BAKIYOR

Burada eğitilen teröristler ilk olarak Mahmur yakınındaki Irak-Suriye lojistik ikmal hattı üzerinde bulunan Karacak Dağı’na gönderiliyor. 2018 yılında TSK tarafından 30 uçakla vurulan Karacak’taki 500’e yakın teröristin lojistik desteği ve yaşam malzemeleri de Mahmur’dan sağlanıyor. Kamptan örgüte gönderilen malzemeler arasında BM destekli kuruşların paketleri de bulunuyor. Çatışmalarda yaralanan teröristlerin tedavisinde Mahmur ara istasyon fonksiyonu görüyor. Bölgede yaralanan teröristlere ilk müdahale burada yapılıyor.

İSTİHBARAT ÜSSÜ

Terör örgütü yabancı istihbarat servisleri ile iletişimi de yine Mahmur üzerinden sağlıyor. Yerel kaynaklara göre; istihbarat servislerinin uzantıları, paravan STK’larla yardım faaliyeti adı altında kampa gelip gidiyor. Mahmur Kampı, terör örgütü ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasında da ciddi bir çatışma alanı. Erbil’e 60 km uzaklıkta güçlü PKK varlığından rahatsız olan Bölgesel Yönetim, Mahmur’a örtülü bir ambargo uyguluyor. Bölgesel Yönetim’in, PKK’nın Mahmur’daki faaliyetleri hakkında ABD ve BM’ye defalarca rapor sunduğu, ancak hiçbir adım atılmadığı belirtiliyor.

İlk endişelenen ABD oldu

MİT’in, PKK’nın sözde Mahmur sorumlusu Selman Bozkır’ı etkisiz hale getirmesine ilk tepki, terör örgütün faaliyetlerine göz yuman ABD’den geldi. ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Linda Thomas-Greenfield, Mahmur’daki operasyondan “derin endişe” duyduğunu söyledi. Greenfield, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: “Türk yetkililere Mahmur Mülteci Kampı’ndaki sivilleri hedef alacak herhangi bir saldırının uluslararası ve insancıl hukukun ihlali olacağını açıkça belirttim. Bugün kampın yakınındaki patlamadan derin endişe duyuyorum ve tüm tarafları mültecilerin haklarına saygı duymaya çağırıyorum.”

Yeni Şafak