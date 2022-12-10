BMGK, insani yardımları BM yaptırımlarından muaf tutan tasarıyı kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde, halihazırda uygulamada olan veya gelecekte uygulamaya konulabilecek tüm BM yaptırımları karşısında insani yardımlara ayrıcalık tanınmasına yönelik karar tasarısı için oylama yapıldı.

ABD ve İrlanda tarafından sunulan tasarı, 14 lehte oyla kabul edilirken Hindistan çekimser kaldı. Oylamada, aleyhte oy veren ülke olmadı.

Norveç Mülteci Konseyi (NRC) Genel Sekreteri Jan Egeland, söz konusu tasarıyla, ihtiyaçların tavan yaptığı zamanda insani faaliyetlerin yaptırımlardan korunacağını belirtti.

ABD'nin BM Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, konseyde oylama başlamadan yaptığı konuşmada, yardımseverlerin dünyanın en savunmasız insanlarına ulaşabilmesine yardımcı olunması gerektiğini belirtti.

Thomas Greenfield, hedeflerinin barış ve güvenliği sürdürmek için meşru bir araç kullanarak her zaman teröristleri ve insan haklarını ihlal edenleri durdurmak olduğunu ancak ihtiyacı olanlar için hayat kurtarıcı insani gayretlerin sürmesine izin vermeyi de hedeflediklerini söyledi.

"Korunaksız çevrelerde yaşayanların vaktinde desteklenmesi sağlanacak"

Diğer yandan, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'ndan (IFRC) yapılan basın açıklamasında, yasa tasarısının, BM'nin yaptırımlarına konu olan ülkelerdeki yardım faaliyetlerini koruyacağı belirtildi.

Açıklamada tasarının, hayat kurtarıcı yardımların zamanında ulaştırılmasını, hassas ve korunaksız çevrelerde yaşayanların vaktinde desteklenmesini sağlayacağı ifade edildi.