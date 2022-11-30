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Bodrum açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yakalanan 45 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Güncel 30.11.2022, 19:35
Bodrum açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından hareket halindeki lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından durdurulan lastik bottaki 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Yine ilçe açıklarında Sahil Güvenlik Botu (TCSG-3) tarafından hareket halindeki lastik bot durduruldu. Bottaki 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan 45 düzensiz göçmen, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

#Göçmen
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