Bodrum açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından hareket halindeki lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından durdurulan lastik bottaki 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Yine ilçe açıklarında Sahil Güvenlik Botu (TCSG-3) tarafından hareket halindeki lastik bot durduruldu. Bottaki 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan 45 düzensiz göçmen, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.