Bodrumluları korkutan yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisinde bulunan yarımadadaki makilik alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Milas Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 3 tarafı denizle çevrili olan ve karadan yol bulunmayan yangın bölgesine ulaşmaya çalışırken yağmur başladı.

Alevlerin yağışın etkisiyle söndüğü fakat ekiplerin bir kısmının bölgede tedbir amaçlı bekletildiği bildirildi.

Sabah saatlerinden itibaren, yangının ne kadar alanda etkili olduğuna ve çıkış nedeninin tespitine yönelik çalışmaların yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2018, 03:48