Boğaz geçişlerine yeni kriter getirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk boğazlarında seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliğini arttırmak amacıyla yeni bir düzenlemeye gitti.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin tartışıldığı bir zamanda Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği’nin uygulanmasında yer alan alt mevzuatı revize etti. Yapılan revizyon çerçevesinde tehlikeli yük yeniden tanımlanırken, bu kapsamda petrol ve petrol ürünlerini taşıyan gemiler, kömür, hurda, amonyum nitrat esaslı gübre taşıyan gemiler, dökme halde sıvılaşmış gaz taşıyan gemiler, dökme tehlikeli kimyasal yük taşıyan gemiler ve bu yükleri Türkiye’de tahliye ettikten sonra Boğazlar’ı kullanmak isteyen gemiler tehlikeli yük taşımacılığı kapsamına alınacak.

ÜÇLÜ YAPTIRIM

Bu doğrultuda, Boğazlar’dan geçmek isteyen gemilerin kaptanları, donatanları ya da yetkilendirilmiş acenteleri vasıtasıyla bu tanım kapsamına giren tehlikeli yükün net ve doğru bir şekilde bildirilmesi gerektiği ifade edildi. Bildirim yükümlülüğüne uyulmaması veya yapılan bildirimlerin doğru bilgiler içermemesi durumunda gemiler, gemi ilgilileri ve acenteleri hakkında idari para cezası uygulanacağı hükme bağlandı. Ayrıca acentelerin faaliyetleri durdurulabilecek. Son olarak ise gemi boğazlardan geçiş sırasını kaybedecek.

Yenişafak