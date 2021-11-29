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Boğaz trafiği durdu

Hava şartları sebebiyle İstanbul Boğazı'nın çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.

Güncel 29.11.2021, 15:03
Boğaz trafiği durdu

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nın saat 14.30 itibarıyla çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "İstanbul Boğazı, ağır hava şartları nedeniyle saat 14.30 itibariyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı." ifadeleri kullanıldı.

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#boğaz
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