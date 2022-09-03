Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı
İstanbul'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken kargo gemisi arıza yaptı. İstanbul Boğazı'da meydana gelen arızadan dolayı gemi trafiğine kapatıldı.
Güncel 03.09.2022, 08:21 03.09.2022, 08:24
stanbul'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken arıza yapan kargo gemisi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İstanbul’dan Ukrayna’ya seyir halindeyken Kandilli’de makine arızası nedeniyle demir atan BRIZA isimli 107 metre boyundaki kargo gemisi için Kurtarma-5 ve Kurtarma-6 römorkörümüz ile KEGM-5 botumuz ivedilikle olay mahaline yönlendirildi. Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı."
Kaynak: AA
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