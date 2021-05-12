Boğaziçi Yöneticiler Vakfı Filistinli aktivist Hicazi'yi ağırlayacak
Filistinli aktivist Musa Hicazi, gündemdeki gelişmelere ilişkin Boğaziçi Yöneticiler Vakfı tarafından düzenlenen programa katılacak.
Güncel 12.05.2021, 12:03
Boğaziçi Yöneticiler Vakfı Fikir Sanat Medeniyet Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Filistinli aktivist Musa Hicazi, 13 Mayıs Perşembe günü (Bayramın 1. Günü) saat 21.00 de yaşanan son hadiselerle ilgili konuşmak üzere Boğaziçi Yöneticiler Vakfı programına konuk olacak.
Hicazi'nin Filistin'den katılacağı programın dili Türkçe olacak.
Programa "http://link.byv.org.tr/filistin" internet adresi üzerinden katılım sağlanabilecek.
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