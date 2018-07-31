Bölgesel hatlarda da İstanbul kart geçerli olacak

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İETT Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce nakit olarak ödeme yapılarak seyahat edilebilen bölgesel hatlarda İstanbul'un tamamında olduğu gibi artık sadece İstanbul kart kullanılacak.

İETT Genel Müdürlüğü, bu hatları kullanan yolcuların dikkat etmesi gereken bazı hususları şu şekilde açıkladı:

İstanbul kartı bulunmayan ya da bakiyesi yetersiz olan yolcular, araç şoföründe bulunan AKBİL kartını ücret karşılığında kullanabilecek.

Mesafe bazlı hat olan 336H, 401, 402, 401T, 403, 404, 418, 429, 448, 458, 139T numaralı otobüslerde inilecek durak şoföre önceden söylenerek mesafeye göre ücret verilebilecek.

Söz konusu değişimin yaşanacağı hatlar ise şu şekilde:

139T, 133AK, 133GP, 133KT, 133, 134, 134CK, 134GK, 134YK, 336H, 400A, 401, 402, 401T, 403, 404, 418, 429, 448, 458.

Öte yandan, 36AS Taşoluk Peronlar-Sefaköy/Yenibosna Metro arasında sefer yapan hattın güzergâhı da 3 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla değiştirildi.

Buna göre; gidiş yönünde Ongün Sokak durağından sonra sırasıyla Kayaşehir-Elmas Sitesi-Sedef Sitesi-Akik Sitesi-Oltu Sitesi-Merkez Kayaşehir-Zümrüt Sitesi-Safir Sitesi-15. Bölge-İbn Haldun Üniversitesi-Cadde Dükkanları-Bulvar İstanbul-Bahçetepe-Nidapark-Stat Yolu-Olimpiyat Stadı duraklarından geçerek Orta Mahallesi durağından güzergaha devam edecek.

Dönüş yönünde Orta Mahallesi durağından sonra sırasıyla Güney Yan Yol-Olimpiyat Stadı-Stat Yolu-Bahçetepe-Cadde Dükkanları-İbn Haldun Üniversitesi-15. Bölge-Safir Sitesi-Zümrüt Sitesi-Merkez Kayaşehir-Oltu Sitesi-Akik Sitesi-Sedef Sitesi-Elmas Sitesi-Kayaşehir duraklarından geçerek Ongün Sokak durağından güzergaha devam edecek.

Kaynak: https://ilkha.com/haber/80417/bolgesel-hatlarda-da-istanbul-kart-gecerli-olacak