Bolu Belediye Başkanı frene basmak yerine vites yükseltti

Göçmenlerle ilgili açıklamalarıyla büyük tartışma yaratan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, "Geri adım atmayacağım fazlasını da yapacağım" dedi.

Özcan, dün belediye binasındaki basın toplantısında, yardımı kesmelerine rağmen yabancı uyrukluların Bolu'dan ayrılmadıklarını söylemiş ve yabancı uyrukluların su faturalarına ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağını açıklamıştı.

Habertürk yayınına katılarak kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt veren Özcan "Geri adım atmayacağım fazlasını da yapacağım" dedi.

Göçmenlerden toplumun rahatsız olduğunu ve göçmenlerin Türkiye'ye entegre olamadıklarını belirten Özcan, "Benim askerim orada şehit olacak, sokaktaki Suriyeli de akşama kadar gelene geçene bakacak" diye konuştu.

Özcan, hukuka aykırı bir işlem yapmayı planlamadığını, yapacaklarının hukuka uygun olacağını söyledi. Kendi yaptırdığı anketlerde bu konuda halkın yüzde 85 desteğini aldığını belirten Özcan, evinde Afgan işçi çalıştırdığı yönündeki iddialara ise "Doğru değil, çalışanım Faslı bir Türkiye vatandaşıydı, 6 ay kadar sigortalı olarak çalıştı, hatta bununla ilgili müfettiş incelemesi de geçirdim" yanıtını verdi.

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