Bolu'da yangın: 7 bin 500 tavuk telef oldu
Bolu'nun Göynük ilçesinde tavuk çiftliğinde yangın çıktı. Alevler, ekipler tarafından kontrol altına alınırken 7 bin 500 hayvan telef oldu.
Güncel 02.11.2022, 20:36
Akçaalan köyünde yaşayan Veysel Arıkoğlu'na ait ev ve bitişiğindeki tavuk çiftliğinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Göynük Belediyesi İtfaiyesi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 7 bin 500 tavuk telef oldu, ev ve tavuk çiftliği kullanılamaz hale geldi.
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