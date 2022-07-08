banner39

Bolu Dağı'nda bayram yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla arife günü yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde uzun araç kuyrukları oluşmasına yol açtı.

Güncel 08.07.2022, 09:48
Bolu Dağı'nda bayram yoğunluğu başladı

Ankara yönündeki yoğunluk nedeniyle Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı ve Yumrukaya kesimlerinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Otoyolun Düzce kesimindeki gişeler, Kaynaşlı, Sarıçökek, 1, 2 ve 3'üncü viyadükler mevkilerinde de yoğunluk hakim.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu güzergahlarda kontrollerini sıklaştıran Karayolları, polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Trafikteki yoğunluk dron ile de görüntülendi.

#Bolu #Bayram
Yorumlar (0)
25
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?