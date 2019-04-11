Bolu Valisi'nden yardım kesen belediyeye tepki

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediyesi tarafından yabancılara yönelik yardımların kesilmesine ilişkin, "Bolu'da vatandaşlarımızı birbirine düşürmeye hiç kimsenin hakkı yok. Bundan herkesin dikkatle kaçınması lazım. Esas olan burada kardeşlik ve dostluktur. Bu kardeşlik ortamını da sürdürmek için ne yapılması gerekiyorsa yapmak durumundayız." dedi.

Vali Ümit, yaptığı açıklamada, zaman zaman toplumda, Türk vatandaşları ile yabancı misafirleri karşı karşıya getirebilecek sözler sarf edildiğini söyledi.

Adeta toplumu birbirine düşürmek istercesine birilerinin hakkının birilerine veriliyormuş gibi birtakım söylemler ortaya atıldığının görüldüğünü dile getiren Ümit, "Bunlar doğru değildir. Hiç kimsenin hakkı hiç kimseye verilmemektedir." diye konuştu.

Ümit, Suriyeliler üzerinden de hareket edildiğini belirterek, "Bizde 11 bin 918 yabancı var. Bunlardan sadece 2 bin 379 kişi var Suriyeli. Suriyeli misafirlerle diğerlerine uygulanan kriterler arasında hiçbir fark yok. Gerek Suriyeli gerekse Irak ve benzeri ülkelerden birçok insan var." ifadelerini kullandı.

"Bunlar herhangi bir yardım talebi ile Valiliğimize geldiklerinde veya kaymakamlıklara gittiklerinde bunlarla ilgili olarak sosyal inceleme yapılır." diyen Vali Ümit, şunları kaydetti:

"Bunlar gerçekten fakir mi, değil mi? Tespit edilir. Gerçekten fakirlerse bu fakirlik kriterleri bizim vatandaşlarımıza uygulanan kriter ile aynı. Yapılan incelemeler sonucunda fakir oldukları konusunda kanaat verilirse bunlarla ilgili karar verilir. Yabancılarla ilgili olarak verilen karar Kızılay'a gönderilir. Kızılay şubeleri tarafından bunlara Kızılay kartı verilir. Bunların kendi isimlerine çıkartılan karta para yatırılır. Bu paraların kaynağı, Birleşmiş Milletler Gıda Fonu'dur. Ödemelerle ilgili TBMM, genel ya da yerel bütçelerin bir alakası yoktur."

Ümit, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu, herkesin bu kurallar çerçevesinde yaşadığını, yabancıların tabi olduğu standartlar bulunduğunu söyledi.

"Bolu'da vatandaşlarımızı birbirine düşürmeye hiç kimsenin hakkı yok." diyen Ümit, "Bundan herkesin dikkatle kaçınması lazım. Esas olan burada kardeşlik ve dostluktur. Bu kardeşlik ortamını da sürdürmek için ne yapılması gerekiyorsa yapmak durumundayız. Bu konuda herkesin yükümlülüğünü, sorumluluğunu yerine getirmesi gerekir." şeklinde konuştu.

Vali Ümit, 560 hanede 3 bin 9 kişiye yardım yaptıklarını, bunlara iki türlü yardımın yapıldığını, bunlardan bir tanesinin "Sosyal Uyum Yardımı", diğerinin ise "Şartlı Eğitim Yardımı" olduğunu belirterek, her iki yardımın da kaynağının Birleşmiş Milletler Gıda Fonu olduğunu sözlerine ekledi.