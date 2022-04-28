Bombalı eylem hazırlığındaki 6 terörist yakalandı
Mersin'de, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonuna misilleme yapmak amacıyla, EYP düzenekli bombalı eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edilen 6 terörist yakalandı.
Güncel 28.04.2022, 09:27 28.04.2022, 09:44
İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin yurtiçi faaliyetleri kapsamında Mersin'de operasyon başlattı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığınca, 27 Nisan 2022 tarihinde Mersin Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde, PKK-KCK Silahlı terör örgütünün yurt içi eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Irak’ın kuzeyindeki Metina, Avaşin Basyan ve Zap bölgelerine yönelik yürütülen Pençe-Kilit operasyonuna misilleme yapmak amacıyla, EYP düzenekli bombalı saldırı arayışı içerisinde oldukları tespit edilen 6 terörist, eş zamanlı operasyonla kaldıkları ikametlerde yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan teröristlerin kaldıkları ikametlerde yapılan aramada çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el konuldu.
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