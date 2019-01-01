Bosna Hersek'teki çalışmalarımızı artıracağız

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Bosna Hersek'te açılan daimi temsilcilikle Türk Kızılayının bu ülkedeki çalışmalarını artıracağını belirtti.

Kınık ve beraberindeki heyet, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ile Bosna Hersek'in kuzeydoğusunda Avrupa Birliği (AB) üyesi Hırvatistan sınırındaki Bihac'ta bulunan mülteci kampını ziyaret ederek, Una Sana Kantonu Başbakanı Mustafa Ruznic ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Una Sana Kanton Başbakanı Ruznic, mülteci kriziyle mücadele eden her ülkenin konu hakkında kesin bir çözüme kavuşmadığını vurgulayarak, "Bosna Hersek ve kanton olarak mülteci kriziyle ilk kez ilkbaharda tanıştık. Türkiye'nin mülteci krizindeki mücadelesi nedeniyle ilk olarak büyükelçiliği ziyaret ettim." dedi.

Bihac'taki mülteci kampında Türkiye'nin yaptığı yardımların somut şekilde görüldüğünü vurgulayan Ruznic, "Türk Kızılayının yardımları sayesinde mülteci krizini en düşük seviyeye indirdik." diye konuştu.

Ruznic, Bosna Hersek'te üç ay önce 8 bin mültecinin bulunduğunu ve oldukça kötü koşullarda yaşamlarını idame etmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Şimdi yaklaşık 3 bin sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye'nin yardımları sayesinde hepsinin merkezlerde sıcak bir yatağı ve yemeği var." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Türk Kızılayına tecrübe ve yardım desteği sağlamasından ötürü teşekkürlerini ileten Ruznic, gelecek ilkbaharda yeni bir mülteci akını beklediklerini bildirdi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ise görüşmenin Bosna Hersek'te son dönemde yaşanan mülteci krizinin aşılmasına yönelik olduğunu belirterek, "Türkiye, Bosna Hersek bakımından yürüttüğü politikalarda ülkenin birliği, bütünlüğü ve refahını ön planda tutmaktadır." diye konuştu.

Bosna Hersek'teki istikrarın bölge, Türkiye ve Avrupa'yı etkilediğine işaret eden Koç, "İstikrarın temel noktasını ekonomik yatırımlar oluşturuyor. Biz de bundan sonraki çalışmalarımızda kantonda ekonomik yatırımların nasıl yapılabileceğini konuşacağız. Teşvik çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"Bosna Hersek'teki çalışmalarımızı arttıracağız"

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık da başkent Saraybosna'da daimi temsilcilik açtıklarını anımsatarak, "Bosna Hersek Kızılhaç Örgütü ile birlikte burada yürüttüğümüz çalışmaları çok boyutlu olarak arttıracağız." diye konuştu.

Türk Kızılayının Bosna Hersek'teki en önemli çalışmalarından birisinin mülteci krizine yönelik yapılan yardımlar olduğunu belirten Kınık, "Buraya ihtiyaç sağlanması gerektiği bilgisini almamızın ardından 3 bin sığınmacıya destek verebilecek 9 tırlık barınma ve korunma kapasitesi gönderdik. Önümüzdeki günlerde kanton hükümetinin kamu hizmetlerine destek olmak üzere yeni katkılarımız olacak." ifadelerini kullandı.

Kınık, benzer insani yardımların diğer bölge ülkeleri Hırvatistan, Sırbistan ve Karadağ'da da uygulandığını belirterek, "Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Avrupa Bölge Başkanı olarak söylemek isterim ki Bosna Hersek yalnız değil." diye konuştu.

Mültecilerin evlerini ve atalarını bilerek terk etmediklerini ifade eden Kınık, "Biz onların yasa dışı insan olmadığını düşünüyoruz, sadece korunmaya muhtaç insan olduğunu düşünüyoruz. 4,5 milyon mülteciye ev sahipliği yapan ülkenin Kızılay Başkanı olarak hem Bosna Hersek'in güvenliğini hem de bu insanların haklarını koruyacak politikalar geliştirme imkanı olduğu kanaatindeyim." dedi.

Kaynak: AA