Bozcaada CHP'nin Lapseki AK Parti'nin oldu

Resmi olmayan sonuçlara göre Çanakkale'de belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:

Bozcaada - Hakan Can Yılmaz - CHP

Lapseki - Eyüp Yılmaz - AK Parti

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Veysel Acar kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Veysel Acar 2 bin 765, İYİ Parti adayı Osman Nuri Duran 819, Diğer adayı 653 oy aldı.

- Acar'ın öz geçmişi-

Veysel Acar, 1969 yılında Yenice'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Yenice'de, yüksek öğrenimini ise Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde tamamladı. 2004 yılında AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Acar, evli ve iki çocuk babasıdır. Veysel Acar, 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Çanakkale Yenice Belediye Başkan Adayı oldu.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2019, 20:56