Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında yarın ve pazar günü yapılması planlanan feribot seferleri yapılamayacak.

Aynı gerekçeyle cumartesi ve pazar günlerinde Kabatepe-Gökçeada hattında sefer yapılamayacak.

Diğer güzergahlarda deniz ulaşımının tarifeye göre süreceği belirtildi.