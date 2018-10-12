Brunson davasında tanıklar ifadalerini geri çekti

İzmir’de 'FETÖ ve PKK adına suç işlediği', casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson, 4'üncü kez hakim karşısına çıkarılmak üzere duruşmanın yapılacağı Aliağa Cezaevi Kampüsü'ne getirilmişti. Sabah saat 10.35'te başlayan duruşmaya ara verildi.

Brunson davasında tanıklardan biri ifadesini değiştirdi. 4 tanık dinlendi, yüzleştirme yapıldı.Davada Büşra, Levent Kalkan ve Serhat isimli tanıklar aleyhte verdikleri önemli ifadeleri geri çekti.

Tanık olarak ifade veren B.F.Ü, tekerlekli sandalye milli takımında tenisçi olduğunu, daha önceden tanımadığı Brunson hakkındaki suçlamaları bilmediğini, eski milli takım menajeri D.F'nin Brunson'ın kilisesine gittiğine ilişkin bilgisi bulunduğunu söyledi.

Mahkeme başkanının, "Doktor olan J.F'nin terör örgütü PKK mensuplarının, Suriye'den yaralı olarak geldiği ve bunları tedavi etmesinin ardından Suriye'ye gönderildiğine ilişkin iddialar hakkında bilgi sahibi misiniz?" sorusu üzerine B.F.Ü, "Böyle bir iddiayı ilk defa burada duydum." yanıtını verdi.

Bunun üzerine söz verilen Brunson, PKK ile hiçbir bağlantısının olmadığını ve hiçbir PKK mensubuyla da tanışmadığını ileri sürdü.

Mahkeme başkanı, önceki duruşmada tanık olarak beyan veren L.K'nin, "2016'da FETÖ'nün darbe girişiminin ardından bazı FETÖ mensuplarının Konak'taki bir evde barındırıldığını Y.D'den duydum." ifadesinin ardından L.K. ile Y.D'yi duruşmada yüzleştirdi.

Tanık Y.D, "O evde sadece Koreliler kalıyordu. L.K'ye, FETÖ'cülerle ilgili hiçbir şey söylemedim. FETÖ'cüleri hiç görmedim." dedi.

Bunun üzerine L.K, "Daha önceki ifademde Y.D'nin bunu söylediğini ilişkin bir şey demedim. Önceki ifademde, Y.D'nin evinin o eve yakın olmasından bu kişinin mahkemeden dinlenilmesini istemiştim." şeklinde konuştu.

Tanık V.S. ise 2011'de İstanbul'dan İzmir'e taşındığını, Alsancak'ta bir kiliseye girdiğini, kilisedeki L.K. aracılığıyla oradaki insanlarla tanıştığını, kiliseye gidip gelen Suriye uyruklu "Agit" diye birini tanıdığını anlattı.

Mahkeme başkanının, "Agit'in Suriye'de bomba eğitimi alarak terör örgütü PYD adına faaliyet yaptığını biliyor musun? Bunu, L.K'nin senden duyduğuna ilişkin bir iddia var. Konu hakkında ne diyeceksin?" demesi üzerine V.S. şöyle konuştu:

"Ben de bunu L.K'den duydum. Ev sohbetinde duymuş olabilirim. Biz milliyetçi gençleriz. İnancımız ne olursa olsun devlet söz konusu olduğunda tavrımız bellidir. L.K. bunlar için 'Bombacı bunlar, terörist.' diye söylüyordu. Ama bunları şaka olsun diye söylüyordu. L.K, beni, 'Onlarla fazla yüz göz olma.' tarzında uyarıyordu."

Tanık V.S'nin, bahsedilen kişinin bomba eğitimi aldığına ilişkin net bilgisinin olmadığını söylemesi üzerine söz alan L.K, "Şu an çok şaşkınım. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. V.S. bir sohbette Agit'in bomba eğitimi aldığını bana söyledi ama o da benden duyduğunu söyledi. Şimdi şaşkınım. Agit'in bomba eğitimi aldığı aktarılmıştı." ifadelerini kullandı.

"Serhat" kod adlı gizli tanığın, "Brunson ile Manisa'da açılan bir kilisenin arasında organik bağ var. Brunson, kilisedekilere bazı talimatlar veriyordu." iddiasına karşın bu duruşmada tanık olarak dinlenilen S.C, Manisa'daki kilisede rahip olarak görev yaptığını, Brunson'un bu kiliseyle doğrudan bir bağının olmadığını öne sürdü.

S.C, Manisa'daki kiliseyi 2014'te açtıklarını ve Brunson'un bunda katkısı olmadığını savundu.

"Serhat" kod adlı gizli tanığı tanıdığını iddia eden S.C, "(Serhat) sorunlu biri olduğundan İzmir'deki Diriliş Kilisesinden kovulunca Manisa'daki kiliseye geldi. Bu kişi daha sonra buradan da kovuldu. Mayıs 2017'de 'Serhat' yine kilisemize geldi. Polis yardımıyla onu kilisenin dışına çıkarttık. 'Serhat' sonra bana 'Pişman olacaksınız, kazanan ben olacağım. Sizi şikayet edeceğim.' tarzında mesaj attı. Bu gizli tanık, bize düşman gözüyle baktığından, Diriliş Kilisesi ile iş birliği içerisinde olduğumu düşünüyordu." şeklinde konuştu.

Tanık S.C, duruşma savcısının, "İzmir'deki bir yardım ofisinde, Suriye'den gelen mültecilere yardım edildiğine ilişkin bilgin var mı? 'Hristiyan olanlara yardım edilirdi, olmayanlara yardım edilmezdi.' diye bir iddia var. Bunun hakkında bir bilgin var mı?" sorusunu "Bilgim yok." diye yanıtladı.

S.C'ye hiçbir zaman talimat vermediğini savunan Brunson ise "S.C. ile hiçbir zaman çalışmadım. Diriliş Kilisesinde sadece birkaç kez görmüşlüğüm var." dedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2018, 14:18