Brunson'un görev yaptığı kiralık kilise binası satın alındı

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanırken, tutukluluğu 'sağlık sorunları' gerekçe gösterilerek ev hapsine çevrilen ve son duruşmada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın görev yaptığı Diriliş Kilisesi'nin binası, kilise derneğine mensup kişiler tarafından satın alındı.

Uzun yıllardır kiralık olarak kullanılan kilise binasını, kilise cemaatine yakın olan Elif Doğan ve Semra Çetin'in aldığı öğrenildi. Doğan ve Çetin'in yaklaşık bir yıldır binayı satın alma girişiminde bulunduğu ve satış işleminin Andrew Craig Brunson'ın son duruşmasından önce gerçekleştiği belirtildi.

Diriliş Kilisesi Derneği eski Başkanı Handan Yılmaz tarafından kilise amacıyla yıllar önce kiralanan binanın 270 bin dolara satın alındığı öğrenilirken, anlaşmanın dolar üzerinden, ödemenin ise Türk Lirası ile yapıldığı ifade edildi. Binanın kilise olarak kullanılmasına devam edileceği belirtildi.

Öte yandan, Andrew Craig Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, kilise binasını satın alan Elif Doğan ve Semra Çetin'in müvekkilleri olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Kaynak: Habertürk

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2018, 15:44