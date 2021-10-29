"Bu eser eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin şekilde görüldüğü yerdir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) açılışında konuşuyor... Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"Aziz milletim, sevgili İstanbullular, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.

Sözlerimin hemen başında Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıldönümünü tebrik ediyorum. Binlerce yıllık devletler silsilemizin coğrafyamızdaki en son halka olan cumhuriyetimizi bize hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli kahramanlarımızı rahmet ve şükranla yad ediyorum.

Biz de Cumhuriyetimizi kuranlara borcumuzu 2023 hedeflerimizi ortaya koyarak, bunları gerçekleştirmek için gece gündüz çalışarak ödemenin gayreti içendeyiz. Hiçbir saldırının bizi cumhuriyetimizin 100. yılı için belirlediğimiz hedeflerden alıkoymasına izin vermeyeceğiz.

Cumhuriyetimizin 98. yıldönümüne erişmenin sevincini yaşadığımız bugün ülkemize ve İstanbulumuza yeni bir kültür sanat eseri kazandırmanın mutluluğu ve gururu içindeyiz. 75 yıl önce t emeli atılan Atatürk Kültür Merkezi uzunca bir süre önce artık kullanılamaz hale gelmişti.

Aslında biz İstanbul'un bu sembol yapısını yeni baştan inşa etmek için uzun yıllar önce harekete geçtik. Attığımız her adımda engellerle karşılaştık. Eski Türkiye'nin köhnemiş yüzünün sembolü olan, her tarafı dökülen, kendisinden beklenen işlevini yerine getirmeyen AKM binasını yıktırmamak için yapılan kampanyaları hepiniz hatırlıyorsunuz.

En başından beri burada 'orasını yıktıktan sonra yerine çok daha güzel, estetik, kullanışlısını' yapacağını söylüyorduk. Kimi çevrelerce ideolojik saplantılı, kaos çıkarma vesilesi haline dönüştürülerek bize ve ülkemize vakit kaybettirildi. Gezi olaylarında o binanın nasıl terör örgütlerince gövde gösterisine dönüştürüldüğünü unutmadık.

Gereken hazırlıkları yaptık 2019'(da yeni binanın temelini attık. Bu eserin de mimari müellifi Tabanlıoğlu ailesi oldu. Toplam alanı 95 bin metrekareyi bulan bu eserin inşası 2,5 yıl gibi rekor bir sürede tamamlandı. Bu salon Atatürk Kültür Merkezimizin en büyük ve ana yapısıdır.

Seyirci kapasitesi 2 binin üzerinde olan bu salon her türlü kültür sanat faaliyetini icra etmeye uygun altyapıyla donatılmıştır. İkinci salonumuz da 800'ü aşan seyirci kapasitesi ve modern donanımı ile pek çok faaliyet için uygun altyapıya sahiptir.

Kültür sokağı ise kütüphane, çocuk sanat merkezi, sinema, sergi salonu, müzik platformları, kafe, restoranları ve tasarım dükkanları ile her kesime hitap etmektedir. Yeni AKM ile burada İstanbul'a ve dünyaya unutulmaz kültür sanat hizmetleri sunacak abidevi bir eser ortaya çıkardık hamdolsun.

Uzun yıllar önce AKM'nin yenilenmesi projesine karşı çıkan, akla hayale gelmeyen yalanlara, iftiralara başvuran kişilerin ortaya çıkan eser karşısında bir parça da olsa mahcubiyet duyacaklarına inanıyorum. Bu eser eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin şekilde görüldüğü yerdir.

Biz bunun benzerini Harbiye'de de yaşadık. Harbiye'de de aynı durumla karşı karşıya kaldık. 'Yapmayacaklar, sadece oyalıyorlar' bunları söylediler. Fakat biz adeta yerin dibine girercesine oradaki kongre merkezine yaptık ve İstanbulumuza kazandırdık. Her zaman ve her konuda olduğu gibi AKM tartışmalarında da sözümüzü eserlerimizle, hizmetlerimizle söyledik.

1994 yılından beri bu şehir için neler yapmadık ki? Haliç'i temizledik, tünelleri, köprüleri, metroları, oto yollarıyla güçlü bir ulaşım altyapısı kurduk. Çünkü biz İstanbul'a aşıktık.

Kentsel dönüşüm, park, yeşil alanlarıyla şehrin çehresini değiştirdik. İstanbul Havalimanı ve inşası yolunda ilk adımlarını attığımız Kanal İstanbul gibi küresel düzeyde şehrimizi dünyanın kalkınma gündeminin merkezine yerleştirdik. Üniversite, şehir hastaneleri, stat, spor salonu, modern yapılarıyla şehri cazibe merkezi haline getirecek sayısız hizmetleri halkımızın istifadesine sunduk.

Bugün de yeni AKM'yi birlikte açıyoruz. Türkiye ve İstanbul'un 2023 hedeflerine uygun böyle bir eseri şehrimize kazandırmakla bizden sonraki nesillere en büyük hediyelerden birini verdiğimize inanıyorum. Burada yürütülecek her kültür ve sanat faaliyeti büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda atılacak adımdır.

AKM ülkemizin ülkemizin kültür sanat nabzının attığı yer olarak inşallah asırlar boyunca ayakta kalacaktır. Projesinden inşasına kadar her aşamasını yakından takip ettiğim bu muhteşem eserin ülkemize ve İstanbulumuza hayırlı olmasını diliyorum.

Kültür ve Turizm Bakanlığımızı, mimarımız Murat Tabanlıoğlu ve kardeşlerini, inşasını yürüten Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızı velhasıl emeği geçen herkesi şahsım, milletim adına tebrik ediyorum.

Bu açılışla birlikte 4 Kasım tarihine kadar sürecek Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ni de başlatmış oluyoruz. Biraz sonra dünya prömiyerini beraberce izleyeceğimiz Koca Sinan operası hem AKM hem de Beyoğlu Kültür Yolu projemizin açılış programıdır.

Bugünden itibaren 5 gün boyunca 40'ı kapalı, 24'ü açık olmak üzere 64 farklı noktada yürütülecek sergi, konser, atölye çalışması, edebiyat sohbetleri, video gösterisi gibi etkinliklere başta gençler olmak üzere herkesi davet ediyoruz.

Doğup büyüdüğüm, sivil toplum ve siyaset çalışmalarına ilk başladığım yer olan Beyoğlu'nun batı ve doğu kültürünün seçkin örneklerinin sergileneceği bu tarz etkinliklerle marka değerinin yükselmesinden memnuniyet duyuyorum.

Böyle bir eserin meydana getirilmesinde tabii ki Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy kardeşimi özellikle kutluyorum. Çünkü buraya sadece ara sıra uğramak değil, buraya gerçekten kendini vermek suretiyle yakın markajla burayı takip etmesi ekibinin aynı şekilde bunu takip etmesi, bugün bu açılışı yapma elhamdülillah şanına bizi kavuşturdu.

İstanbul dünyanın en kadim medeniyet şehirlerinden biri olmasına rağmen hala hak ettiği yere ulaşamamış bir şehirdir. Roma, Bizans, Osmanlı gibi üç imparatorluğun başkentliğini yapan İstanbul Cumhuriyetimizin de en kıymetli markasıdır.

Cumhuriyetimizi kurmak için yeni bir medeniyet hamlesi yapabilmek için ihtiyacımız olan gücü ancak toparlayabildik. İstanbul'a belediye başkanı seçildiğimizde altyapısı yeterli, insanları temel hizmetlere erişemeyen bir şehir devralmıştık. Kolları sıvadık ve kısa sürede çok önemli mesafe kat ettik. Başbakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığımız döneminde de İstanbul'un her meselesiyle yakından ilgilendik.

Elbette bu kadim şehir geri dönüşü olmayan kimi tahribatlara uğradı. Artık karşımızda çehresi değişmiş, ufku derinleşmiş, imkanları artmış, hedefleri büyümüş bir İstanbul vardır.

Artık eğitim, sağlık, ulaşım, spor, her alanda dünyanın en gelişmiş şehirleriyle yarışan ve çoğunu geride bırakan İstanbul'a sahibiz. AKM inşaatına başladığımız yıl bu anlayışla ülkemizin kültür sanatına kalıcı iz bırakacak bir eserin hazırlanması arzumuzu dile getirdik. Sanatçılarımız gece gündüz çalıştılar ve bu milli eseri ortaya çıkardılar.

Bugün Koca Sinan operasıyla AKM'nin resmi açılışını yapıyoruz. Koca Sinan operasının Kanuni Sultan Süleyman ile Mimar Sinan'ın dostlukları, İstanbul'un kazandırdığı medeniyet değerlerini anlattığına inanıyorum. Mimar Sinan'ı böyle bir eserle anmamızı ecdadımıza ve tarihimize vefa borcumuzun gereği olarak görüyorum."