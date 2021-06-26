Bu ilçede deniz havadan daha sıcak
Karadeniz'in gözde yaz turizm merkezlerinden Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde deniz suyu sıcaklığı 28,3 derece olarak ölçüldü. İlçedeki hava sıcaklığı ise 27,9 derece.
Güncel 26.06.2021, 13:36
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, sahillerde ölçüm yapılan merkezler arasında en yüksek deniz suyu sıcaklığı 28,3 dereceyle Kandıra'da kaydedildi.
İlçede 27,9 derece ölçülen hava sıcaklığı, deniz suyu sıcaklığının gerisinde kaldı.
İskenderun deniz suyu sıcaklığında 28 dereceyle ikinci sırayı alırken onu 27,6 dereceyle İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri takip etti.
En düşük deniz suyu sıcaklığı ise 19,8 dereceyle Rize merkez ve Muğla Datça'da ölçüldü.
AA
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