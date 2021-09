Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Bu mübarek orduyu yozlaştırmak, içten içe çürütmek için çok uğraşıldı. Bugün burada yeniden dünyayı kendine hayran bırakan o kanın temsilcilerini görüyorum. Sınırlarımızda, semalarımıza sizlerin sesi, nefesi hakim oldukça bu millete yan gözle bakmak kimsenin haddine değildir."

"Kara Harp Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Milli Savunma Üniversitemizin hocalarına 5 yıl gibi kısa bir sürede daha güçlü bir şekilde yeniden ayağa kaldırdıkları için teşekkür ediyorum. İnşallah her anlamda reformları kararlılıkla sürdürelim. 230 yıllık en eski geleneğe sahip ordumuzu daha da güçlendireceğiz. Bizim milletimiz her dönemde teşkilatçılığı ve askeri düzeni ile her dönem öne çıkmıştır. Doğu ve Batı medeniyetlerinin tamamı ile kurduğumuz temaslar sayesinde sürekli kendimizi geliştirdik. "

"PKK'dan FETÖ'ye kadar Türkiyenin önüne dizilen tuzakları sıra sıra aşarak asli gündemimize odaklandık. Büyük ve güçlü Türkiye için adım adım ilerliyoruz. Bu sürecin en kritik safhalarından biri de askeri gücümüz çağın gereklerine göre kurduk. Başkalarının ihsanı ile güçlü savunma mekanizması kurulamaz dedik ve kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye karar verdik. Artık İHAlarımız, SİHAlarımızı ve Akıncılarımız var. Artık dilenci değiliz."

Ne zaman ki bunları deklare ettik, ambargolarla karşılaştık. Daha yeni başbakan olmuştum. Amerikaya İHA istemeye gittik. Biz NATO'da birlikte değil miyiz? Terör ile mücadele ederken bize destek vermeyecek misiniz dedik. Bize iki günlüğüne İHAları verdiler. Ama bize İHA değil SİHA lazım. Ama sağolsun bunlar bizim önümüzü açtı. Artık İHAmızı, SiHAmızı ve Akıncıyı da yaptık. Şimdi Hürkuşumuzu da yapacağız."