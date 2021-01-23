Erdoğan: Bu projeler sayesinde bölgedeki tarım üretiminde 2-3 kat artış bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı Diyarbakır-Silvan Barajı Gövde Dolgu Çalışması Tamamlanması Merasimi ile Ergani Barajı, Başlar Barajı ve Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'nde konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

-Bu projeler sayesinde bölgedeki tarım üretiminde 2-3 kat artış bekliyoruz. Bu da vatandaşlarımızın gelirinde aynı oranda artış anlamına geliyor...

-Silvan Barajını önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlamayı ve su tutmaya başlamayı planlıyoruz.

-İnşallah Diyarbakır'da sulanmayan tek karış arazi bırakmayacağız.

'ÜLKEMİZ SU ZENGİNİ DEĞİL'

-Silvan projesi, kaya dolgusunun tamamlanmasıyla dörtte üçü biten Silvan Barajıyla birlikte 8 ayrı barajı ve 23 sulama tesisini bünyesinde barındıran, 2 milyon 360 bin dekar alanı sulayacak dev bir projedir.

-Ergani Barajı 14,5 milyon metreküplük depolama hacmine sahip, 19 bin dekara yakın araziyi sulayacak, 2 bin 500 kişiye yakın ilave istihdam sağlayacak bir eserdir.

-Ülkemiz sanıldığının aksine su zengini zaten değildi. Kuraklık tehdidinin artmasıyla birlikte elimizdeki mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanma mecburiyeti kaçınılmaz bir hal almıştır. Halen devam eden çalışmalarla 2023'e kadar 150 yer altı barajını tamamlamayı hedefliyoruz.

-Milletimiz, hiç kimsenin demokratik ve ekonomik kazanımlarına el uzatmasına izin vermeyecektir.

-Kadim çağlardan beri bölgenin ilim ve irfan yuvası, medeniyet ve refah kapısı olan Diyarbakır, bu yeni dönemde de Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biri olmayı sürdürecektir. Yaptığımız yatırımlarla, getirdiğimiz hizmetlerle, kazandırdığımız eserlerle Diyarbakır'ın yanında olmaya devam edeceğiz.

-Küresel siyasi ve ekonomik sistemin yeniden yapılanma sürecinde ülkemiz büyük avantajlara sahiptir. Bölgesel ve küresel, siyasi, askeri, kültürel, ekonomik bir güç olarak tevarüs etme iddiamız her geçen gün daha belirgin şekilde ete kemiğe bürünüyor.

DİYARBAKIR'IN 'ÇILGIN PROJESİ'

Konuşmanın ardından tesislerin açılışına geçildi. Diyarbakır'ın "çılgın projesi" olarak anılan Silvan Projesi kapsamında inşa edilen Silvan Barajı'nın gövde dolgusu tamamlandı. Başlar ve Ergani barajları ile Ergani ilçesinin 2045 yılına kadar su sorunuyla karşılaşmasını önleyecek Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi de hizmete alındı.

Silvan Barajı, sınıfında 175,5 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yüksek barajı olacak. Silvan Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) gövde dolgusu tamamlanarak önemli bir aşama geride bırakılmış oldu. Barajda 7.3 milyar metreküp su depolanabilecek.

Kaynak: HABERTÜRK

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2021, 17:56