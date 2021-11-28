BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Kuvvetli lodos sebebiyle Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazılarının iptal edildiği bildirildi.
Güncel 28.11.2021, 18:19
Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı BUDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 17.00 ve 18.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 17.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri programdan kaldırıldı.
BUDO'nun 14.30-16.00 saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 5 seferi de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.
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