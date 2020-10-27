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Buğra Kavuncu hakkında soruşturma açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkındaki FETÖ iddiaları nedeniyle İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında soruşturma başlattı.

Buğra Kavuncu hakkında soruşturma açıldı

Hakkındaki FETÖ iddiaları nedeniyle İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında soruşturma başlatıldı.

Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran Kavuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen hafta yaptığımız suç duyurusunda, Savcılık makamına verilemeyecek bir hesabımız olmadığını belirtmiştik. Bu doğrultuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımda soruşturma başlatıldığını memnuniyetle öğrendim. Bu sabah avukatlarım, Savcılık makamına ifade vermek üzere hazır olduğumu ve davet beklediğimi de bildirdiler. Yüce Türk yargısına yardımcı olmak ve iftiralara cevap vermek için hazırım."

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2020, 16:06
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