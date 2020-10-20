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Buğra Kavuncu kimdir? İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu nerelidir?

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, farklı şirketlerde genel müdürlük ve CEO olarak görev yapmıştır. Peki, Buğra Kavuncu kimdir ve nerelidir? İşte İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında merak edilenler…

Buğra Kavuncu kimdir? İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu nerelidir?

Saltuk Buğra Kavuncu, İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi, parti sözcüsü ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanıdır. 01.01.1973 tarihinde dünyaya gelen Buğra Kavuncu satış, pazarlama ve yatırım alanında tecrübe sahibidir.

Buğra Kavuncu kimdir?

01.01.1973'te Ankara'da doğan Buğra Kavuncu, baba tarafından aslen Adana Ceyhanlıdır. Kanada'da başladığı öğrenim hayatına Ankara Çizmeci İlkokulu'nda devam eden Buğra Kavuncu, ortaokulu Namık Kemal Ortaokulu'nda, liseyi ise Ankara Atatürk Lisesi'nde okumuştur.

Buğra Kavuncu, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun olmuştur.

İleri derecede Rusça, Kazakça ve İngilizce bilen Buğra Kavuncu, 2018 yılında İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Parti sözcüsü görevini de üstlenen Buğra Kavuncu, evli ve 2 erkek, 1 kız çocuğu babasıdır.

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YORUMLAR
sabri
sabri - 14 saat Önce

süper doyurucu bilgi, eyvAllah

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