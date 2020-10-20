Buğra Kavuncu kimdir? İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu nerelidir?

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, farklı şirketlerde genel müdürlük ve CEO olarak görev yapmıştır. Peki, Buğra Kavuncu kimdir ve nerelidir? İşte İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında merak edilenler…