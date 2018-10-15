Bulgaristan yönetiminin AB projesi kapsamında aldığı karar ile Bulgaristan'dan Burgazada ve İğneada'ya deniz otobüsü seferleri başlatılacak.

Türkiye'nin Burgaz Başkonsolosu Nuray İnöntepe konu hakkında, ''Bu projenin en önemli ayaklarından biri Burgaz ve Türkiye arasında ulaşım bağlantısı kurmak. Bunun başında deniz yolu geliyor. Coğrafya olarak çok yakın olmasına rağmen Burgaz'ın güneyindeki limanlardan ve İğneada' ya sadece 20 dakikalık bir tekne yolculuğu ile ulaşılırken, günümüzde üç saatlik bir yolculuk gerekiyor'' dedi.

Bulgaristan yönetimi, Bulgaristan-Türkiye IPA, Sınır Ötesi İşbirliği Karadeniz Havzası Programı çerçevesinde Burgaz kenti ile Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesi arasında deniz seferleri için çalışmalara başladı.

Projenin Türkiye ayağını temsilen Burgaz Başkonsolosu Nuray İnöntepe, ''Coğrafya olarak çok yakın olmasına rağmen Burgaz'ın güneyindeki limanlardan ve İğneada' ya sadece 20 dakikalık bir tekne yolculuğu ile ulaşılırken, günümüzde 3 saatlik bir yolculuk gerekiyor. Dereköy Sınır Kapısı'ndan geçip Kırklareli'ne kadar gidip geri gelinmesi gerekiyor'' dedi.

15-20 bin kişi Türkiye'ye gitmek için hazır

QHA'da yer alan habere göre, Başkonsolos Nuray İnöntepe, ''Türkiye'nin cazip pazar haline geldiğini ve Bulgaristan'dan 15-20 bin kişinin Türkiye'ye gitmek için hazır olduğunu'' belirtti. Başkonsolos, ''Deniz yolu ya da uçak seferi olsa Türkiye'ye gitmeye can atan insanlar var. Bu bölge Varna ve Sofya'ya göre daha az şanslı çünkü Varna'dan ve Sofya'dan hava yolu bağlantısı var. Burgaz'da ise havaalanı olmasına rağmen Türkiye'ye bir bağlantı yok, çünkü çok yakın. Ankara ya da Çorlu istikametinden Burgaz'a bir hava yolu bağlantısı sağlanırsa çok iyi olacaktır. Bu proje yıllardır araştırılıyordu. Çünkü Dereköy Sınır Kapısı bu talebi artık karşılamıyor ve yetmiyor. İstanbul'da 10 milyon insan yaşıyor ve Burada operaya gitmeyi kalkan, balık yemeyi de istiyor. Burada hamamlar, şifalı sular var. Bunlardan istifade etmek isteyen çok sayıda Türk var. Aynı şekilde Türkiye'den çok memnun ayrılan ve tekrar gitmek isteyen çok sayıda Bulgar vatandaşı var.'' şeklinde sözlerine devam etti.

Proje hakkında konuşan Bulgar Deniz Terminali Müdürü Dian Dimov ise ''Bulgaristan-Türkiye arasında karayoluyla seyahat etmenin sorun olduğunu bu yüzden deniz yolu projesini hayata geçirmeyi düşündüklerini'' belirtti. İki ülkenin ortaklaşa bir şekilde projeyi gerçekleştireceğini belirten Dimov, ''Projenin mali çerçevesini oluşturduk. Bu maliyeti iki hafta sonra İDO temsilcileriyle yapacağımız toplantıda sunacağız'' şeklinde konuştu.