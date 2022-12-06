Bursa'da araç bayiinde yangın

Bursa Osmangazi'de bir araç satış bayiinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Alevler, otoparkta bulanan sıfır araçlara sıçradı. İş yerinde zaman zaman patlamalar yaşandı.

Çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yangın, bir saat süren müdahalenin ardından ancak kontrol altına alınabildi.

2 araç tamamen kül oldu, 2 otomobilde ise küçük çaplı hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.