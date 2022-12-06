Bursa'da araç bayiinde yangın
Gece saatlerinde, Bursa'da bulunan bir araç bayiinden alevler yükselmeye başladı. Patlamaların yaşandığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.
Güncel 06.12.2022, 07:43
Bursa Osmangazi'de bir araç satış bayiinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
Alevler, otoparkta bulanan sıfır araçlara sıçradı. İş yerinde zaman zaman patlamalar yaşandı.
Çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yangın, bir saat süren müdahalenin ardından ancak kontrol altına alınabildi.
2 araç tamamen kül oldu, 2 otomobilde ise küçük çaplı hasar oluştu.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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