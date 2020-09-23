Bursa'da DEAŞ operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ile Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda kırsal Deydinler Mahallesi'nde bazı adreslere sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda örgütsel materyal ve dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 zanlı ise İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

Terör örgütüne eleman temini için çalışma yürüttükleri, öğrenci ve vatandaşlara "selefi" görüşleri benimsetmeye çalıştıkları, evlerinde örgütsel toplantı yaptıkları, piknik adı altında arazide eğitim faaliyetinde bulundukları iddia edilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.