Bursa'dan acı haber
Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servisin geçişi sırasında patlama meydana geldi, 1 personel şehit oldu.
Güncel 20.04.2022, 09:13
Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarının servisinin geçişi sırasında patlama yaşandı.
Bursa-Mudanya Yolu Yeni Karaman Mahallesi mevkisinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında yaşanan patlama nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.
Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı, olayda yaralıların olduğu bildirildi.
Bursa Valisi Canbolat, servis aracına el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen düzenekle saldırı yapıldığını, 1 personelin şehit olduğunu bildirdi.
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