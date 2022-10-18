Bütçenin yaklaşık 400 milyar lirası güvenlik kurumlarına aktarılacak

TBMM'ye sunulan 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ne göre, 4 trilyon 470 milyar liralık toplam bütçe içinde savunma ve güvenlikte görev alan kurumlara önemli miktarda kaynak ayrıldı.

Söz konusu kurumlara gelecek yıl için ayrılan toplam ödenek 388 milyar 908 milyon 105 bin lirayı buldu.

Savunma ve güvenlik alanında en fazla kaynak 182,8 milyar lirayla Milli Savunma Bakanlığına tahsis edildi. Bakanlığı, yaklaşık 116,9 milyar lirayla Emniyet Genel Müdürlüğü izledi.

Jandarma Genel Komutanlığının faaliyet ve ihtiyaçları için 76,1 milyar lira, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına 7,7 milyar lira kaynak tahsis edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına yaklaşık 5 milyar lira ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine 114,3 milyon lira ödenek verildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin stratejik hedef planı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç planları uyarınca temini gerekli modern silah, araç ve gereçlerle gerçekleştirilecek savunma ve NATO altyapı yatırımları için yıl içinde yapılacak harcamalar, Savunma Sanayii Destekleme Fonu'nun kaynakları, bu amaçla bütçeye konulan ödenekler ve diğer ayni ve nakdi imkanlar birlikte değerlendirilerek, Savunma Sanayi İcra Komitesince tespit edilecek esaslar çerçevesinde karşılanacak.

Savunma Sanayii Destekleme Fonu için ayrılan kaynak da dahil edildiğinde savunma ve güvenlik sektörü için 2023 yılında 468,7 milyar lira ödenek ayrılması öngörülüyor.

2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, savunma ve güvenlik alanında faaliyet gösteren kurumlara tahsis edilen kaynaklar şöyle: