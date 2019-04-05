Büyükçekmece nüfus müdürü tutuklandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Büyükçekmece ilçemiz tarafından tüm İstanbul'un seçiminin iptaline ilişkin müracaatta bulunulduğu şeklinde bir açıklama var ekranlarda. Bunun doğru olmadığını ifade etmek istiyorum" açıklamasında bulundu. Yavuz, bu başvurunun reddedildiğini belirtti.

Yavuz, "Büyükçekmece ilçemiz tarafından tüm İstanbul'un seçiminin iptaline ilişkin müracaatta bulunulduğu şeklinde bir açıklama var ekranlarda. Bunun doğru olmadığını ifade etmek istiyorum" diyen Yavuz, devamında şunları kaydetti:

"Usulsüz seçmen kaydına ilişkin soruşturma yürütülüyor. Bunun üzerine gidilerek İlçe Seçim Kurulu'na gidilmiştir. İlçe Seçim Kurulu reddetmiştir. Şu anda YSK'ya gidilmiş değildir. Gidilip gidilmeyeceği konusunda net karar verilmemiştir.

Büyükçekmece'de olan anlaşılır gibi değildir. Özellikle belediye çalışanlarının da içinde olduğu, nüfus müdürünün de içinde olduğu ki nüfus müdürünün sırf bundan dolayı tutuklu olduğunu biliyorum. Çok manidar geliyor bana. Bu sayı hiç de küçümsenecek bir sayı değil, 20 binlerin üzerinde bir sayıdan bahsediliyor."

Habertürk'te yer alan haberde "AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, Büyükçekmece'de usulsüz seçmen kaydı yapıldığını gerekçe göstererek İstanbul seçimlerinin iptali için İl Seçim Kurulu'na başvurdu" denmişti.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2019, 14:08