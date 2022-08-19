"Büyükşehir belediyesi CHP'de diye seyredemezdik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dörtyol Meydanı'nda 60 bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'nde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dörtyol Meydanı'nda 60 bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "Geçtiğimiz hafta restorasyonu tamamlanan Üsküdar Ayazma Camimiz ile gerçekten iftihar verici eser olan Medeniyet Üniversitemizin kütüphanesini hizmete açtık. Temmuz ayında İbn Haldun Üniversitemizin mezuniyet törenine katıldık. Ukrayna tahılının İstanbul Boğazı üzerinden taşınması törenine şahitlik ettik. İstanbul'da yenilenen arkeoloji müzelerimizi hizmete açtık. Yakın tarihinde en büyük ihanet olan 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü vesilesiyle şehit ve gazilerimizi Saraçhane'de andık.

"DEPREMİN ACISI HÂLÂ YÜREKLERİMİZDE"

İstanbul'un Fethi'nin 569. yıldönümünün coşkusunu da Millet Bahçesi olarak düzenlemeye başladığımız Atatürk Havalimanı alanında hep beraber yaşamıştık. Eğitim, kültür, sanat, uluslararası etkinliklerden milli bayramlarımıza kadar ülkemize ve şehrimize değer katan, her anında İstanbul'da birlikte olduk, birlikte oluyoruz.

Az önce sordum; şu anda resmi rakam nedir? Dediler ki; 60-70 bin. Esenler'de şu anda 60 bin 70 bin kişinin katılımıyla bu muhteşem töreni yapıyoruz. Bu önemli törenle vesilesiyle İstanbul'umuzun güzide ilçelerinden Esenler'de sizlerle beraberiz. 2 gün önce 18 bin insanımızı toprağa verdiğimiz 17 Ağustos 1999 depreminin 23. yıldönümüydü. Depremin üzerinden 23 yıl geçti ama acısı yüreklerimizde hala ilk günkü gibi tazedir. Rabbimden bizleri her türlü afet, felaketten muhafaza eylemesini diliyorum.

"MARMARA DEPREMİNDE YIKILAN YERLERİ AYAĞA KALDIRDIK"

O felaketin olduğu dönemde bu ülkenin iktidarında kim vardı? Şu anda rahmetli olmuş Ecevit vardı, değil mi? Peki o deprem afetinde acaba iktidar ne yaptı? Tamamen bittiler. Tükendiler. Fakat biz iktidara geldik, bütün bu yıkılan yerleri ayağa kaldırdık. Bingöl depremini hatırlayın, Van depremini, Simav'ı hatırlayın, Kütahya'yı hatırlayın. Sakarya'yı, Gölcük'ü, Kocaeli'nin genelini hatırlayın, hepsinde anında Malatya'da, Elazığ'da bütün şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırdık. Çünkü biz söz verdik mi yaparız ve yaptık.

"VATANDAŞLARIMIZI MAĞDUR ETMEDİK"

Afetleri engellemek beşeri olarak bizim elimizde değil. Ama afetlerin yıkıcı etkilerine karşı tedbir almak bizim elimizdedir. Bizim sorumluluğumuzdadır. Hükümete gelir gelmez Türkiye'nin 81 ilini kapsayacak şekilde büyük bir kentsel dönüşüm çalışması başlattık. Amacımız ülkemizin hiçbir yerinde afetlere karşı dayanıksız, sağlıksız, metruk, çirkin yapı bırakmamaktı. Şehirlerimizi adeta yeni baştan inşa ederken hiçbir vatandaşımızı da mağdur etmedik. Yapı denetim sistemini geliştirerek, yapı inşasında eski kötü alışkanlıkların önünü tamamen kestik.

"3 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ TAMAMLADIK"

3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık hamdolsun bugüne kadar. 12 milyon vatandaşımız artık güvenli binaları, sosyal donatı, yeşil alanlarıyla huzur içinde hayatlarını sürdürebilecekleri yuvalarına kavuştular. Sosyal konut inşası alanında dünyaya örnek olacak modeli uygulamaya geçirdik. TOKİ kanalıyla inşa ettiğimiz 1 milyon 170 bin konut sayesinde 5 milyon vatandaşımızın güvenli evlerde huzurla oturmasını sağladık.

Tüm bu çalışmalarla ülkemizdeki yapıların yüzde 60'nı yani 50 milyon vatandaşımızı afetlere karşı koruma altına aldık. İnşallah hedefimiz yeni başlatacağımız hamlelerle önümüzdeki 5 yıl içinde 85 milyonun tamamını bu güvenli şemsiye altına almaktır.

"BÜTÜN DEPREM KONUTLARINI AYAĞA KALDIRAN YİNE BİZ OLDUK"

Deprem, sel baskını, heyelanların bu ülkenin gerçeği olduğunu unutmadan insan aklı ve teknolojinin imkanlarını ele alarak Rabbimize teslim olacağız. Ana muhalefet Antalya'da yangın oldu. Muğla'da yangın oldu. Büyükşehir belediyesi onlarda. Ne yaptınız? Oralarda herhangi bir şey yaptılar mı? Yine biz yaptık biz. İzmir depremini hatırlayın. İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP'de. Ne yaptılar? Hiçbir şey. Bütün o deprem konutlarını ayağa kaldıran yine biz olduk.

"MİLLETİMİZE NE SÖZ VERMİŞSEK HARFİYEN YERİNE GETİRİYORUZ"

Büyükşehir belediyesi CHP'de diye seyredemezdik. Öyleyse elleri kolları sıvadık ve devlet olarak buralara yardım elimizi uzattık. Bu işler lafla olmaz. Yalanla olmaz. Çarpıtmayla olmaz. Eğer böyle yaparsanız bir felaket gelir hepsini de siler süpürür. Bunun için milletimize ne söz vermişsek harfiyen yerine getiriyoruz. Yapılamayacak hiçbir sözün yükünün altına girmiyoruz.

Ne aldanan olacağız, ne aldatan, ilkemiz bu. Elbette her konuda bu ilkeyi hayata geçerli kılacağız. Ama depreme ve diğer afetlere hazırlık konusunda bu ilkeye tavizsiz bir şekilde bağlıyız. Sizlerden bu tür hassas meselelerde aklın ve bilimin ışığında yapılan işler dışında esip gürleyenlere itibar etmemenizi istiyorum."