Cami bahçesinde nasıl yakalandı?
Yiyecek aramak için Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki bir caminin bahçesine giren vaşak zabıtalar tarafından yakalandı.
Güncel 16.04.2021, 15:01
Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki bir caminin bahçesinde vaşak yakalandı.
Çayırhan Mahallesi Merkez Cami bahçesinde bir vaşağın yiyecek aradığını görenler, zabıta ekiplerine haber verdi.
Ekiplerce yakalanan vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Nallıhan Şefliği yetkililerine teslim edildi.
Vaşağın veteriner kontrolünün ardından doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.
AA
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