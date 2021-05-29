Çamlıca Kulesi ücretli mi?

2020 Eylül itibarıyla asıl faaliyeti yayıncılık hizmetinin sunulduğu en yüksek kulede, dünyada ilk ve tek olarak 100 radyo yayını, birbirlerinin güçlerini etkilemeden ve frekansları karışmadan yayın yapılacak.

Çevre ve görüntü kirliliğine son

Türkiye'nin iletişim ve yayıncılık faaliyetlerini dünya standartlarına taşıyacak Çamlıca Kulesi, "tek verici tesis" modelinde hizmet sunacak. Dağınık halde bulunan vericiler birleştirirecek olan kule, çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçecek.

Enerji tasarrufu

İstanbul'un siluetini daha da güzelleştiren Çamlıca Kulesi, yüksek verimli anten ve verici sistemleriyle enerji tasarrufunu daha da artırdı.

Geçtiğimiz Kasım ayında 100 adet FM radyonun tek yapıda toplanmasıyla telekomünikasyon hizmeti vermeye başlayan İstanbul TV ve Radyo Kulesi, 2021 yılı içinde kapılarını ziyaretçilerine açacak. Istanbul'un 369 metre yüksekliğindeki fütürist TV ve Radyo Kulesi Melike Altınışık Mimarlık tarafından tasarlandı.

Önü-arkası yok

Bulunduğu topoğrafyayı yapinin formuna yansıtan mimarlık ekibi, hakim rüzgar yönünü, manzara odaklarını ve iletişim sistemlerinin ana taşıyıcı ile kurduğu güçlü bağı kulenin tasarımının önemli girdileri olarak ele almışlar.Kent dokusundan bağımsız bir duruşu bulunan kulenin önü-arkası bulunmuyor.

Yapı simetrinin aksını kullanarak manzaraya göre deforme oluyor. Böylelikle Asya'ya ve Avrupa'ya dönük olan kısımlar farklılaşıyor. Hem mimari tasarım hem de yapım metodolojisi açısından ileri mühendislik teknikleri gerektiren İstanbul TV ve Radyo Kulesi'nin tasarım özellikleri, mimari planlaması ve malzeme seçimleri bu süreçler göz önünde bulundurularak inşa edildi. Yapının tasarımı, yeni bir deneyim sunan, çağı yakalamış tasarım karakterlerini içinde barındıran özgün mekanlar içermesi üzerine kurgulandı.

Yapının kentle kuracağı güçlü tasarımsal ilişkiye odak alan mimarlar, mimarlık ve mühendislik bilgilerinin birlikteliğinden doğabilecek ve günün bütün teknolojik bileşenlerini de içinde barındırabilecek bir yapı nasıl olabilirdi sorusuna cevap aramış. Asıl amaç bulunduğu yerle sağlam ilişkiler kurarak ve işığı, doğayı ve mekansal boşlukları kullanarak sürpriz karşılaşmalar yaratmak; böylece insanların bakış açılarını değiştirmelerini, farklı bakmalarını ve düşünmelerini sağlamayı hedeflediler.

Turizmin göz bebeği olacak

Girş ücretleri henüz belirlenemeyen Çamlıca Kulesi üllke ekonomisine ve turizme katkı sağlayacak.Kulenin içerisinde seyir terasları, restoranlar, kafeteryalar, hediyelik eşya mağazaları da bulunacak. Binanın bir kullanım alanına dönüşmesi, bireyle diyalog kuran ve keşif içeren bir mekan kurgusuna olanak sağladı.

Tepenin doğal dokusunun sürekliliğinin sağlandığı, topoğrafya ile bütünleşik bir üst örtü altında yer alacak şekilde podyumun içinde barınan fonksiyonların ve ilgili kamusal alanların tasarlanmasında mimari açıdan tanımlayıcı önemli bir role sahip. İçinde bulunduğu korunun sunduğu doğal peyzajda bulunan kamusal alanlarla birlikte kule içine entegre edilen halka açık fonksiyonlar sayesinde önemli sosyo-kültürel aktivitelerin gerçekleşmesine olanak sağlayan kule, değişik kotlarda birbirinden farklı İstanbul seyir tecrübeleri yaşatacak.