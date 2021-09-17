Can Ataklı'dan tepki çeken sözler: En berbat insanlar Ortadoğu'da yaşıyor
"3 büyük peygamber, 3 kitap, hepsi aynı noktaya gelmiş kardeşim. Bu bile bir tuhaf değil mi?" diye soran Ataklı, "Demek ki en berbat insanlar burada yaşıyor ki yüce rabbim bile ha babam peygamber gönder, doğru yola girin.. Hala girmiyorlar, o da artık diyor ki bir daha göndermiyorum. 'Ne yapacaksanız yapın'a gelmiş" ifadelerini kullandı.
Güncel 17.09.2021, 14:37 17.09.2021, 16:23
Gazeteci Can Ataklı, "3 büyük peygamber, 3 kitap, hepsi aynı noktaya gelmiş kardeşim. Bu bile bir tuhaf değil mi? Demek ki en berbat insanlar burada yaşıyor ki yüce rabbim bile ha babam peygamber gönder, doğru yola girin.. Hala girmiyorlar, o da artık diyor ki bir daha göndermiyorum. 'Ne yapacaksanız yapın'a gelmiş" ifadelerini kullandı.
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