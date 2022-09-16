Çanakkale açıklarında 84 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında özel tekne içinde 84 düzensiz göçmen yakalandı.
Güncel 16.09.2022, 08:14 16.09.2022, 08:54
Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, mobil radar yardımıyla Eceabat açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu ve İtalya rotasında seyir yaptığı belirlenen bir tekne tespit etti.
Ekiplerin "TCSG-66" ve "TCSG-903" botlarıyla düzenlediği operasyonda, çeşitli ülkelere mensup 84 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.
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