Çanakkale'de göçmen botu battı

Babakale köyü açıklarında bir botun battığı bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları bölgeye sevk edildi.

Ekipler tarafından ilk belirlemelere göre 14 kişinin kurtarıldığı, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine, ilk belirlemelere göre batan bottaki kişi sayısının 20 civarında olduğunu söyledi.

Kayıp kişiler için arama başlatıldığını belirten Aktaş, "Yerleri tespit edilenler var, çalışma devam ediyor." dedi.