Caparov'dan Türkiye'ye iş birliği mesajı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Ziyaretinin cumhurbaşkanı olarak Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olduğunu belirten Caparov, "İki taraflı iş birliği için atılacak yeni adımlara Kırgızistan tarafının hazır olduğunu bildirmek istiyorum." dedi.

Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü olduğuna dikkati çeken Caparov, "Kırgızistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ve dostluğunu güçlendiren ülkenin Türkiye olduğunu altını çizmek istiyorum. Kırgızistan ekonomisinin gelişmesine ve istikrarlı kalkınmasına verdiği paha biçilmez manevi, teknik, sosyal yardımlar için Türkiye Cumhuriyeti'ne tüm Kırgız halkı ve kendi adıma çok teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

İkili ticarette 1 milyar dolar hedefi

Caparov, görüşmede ikili ilişkilerin geleceğinin ele alındığını, uluslararası sorunlarla ilgili de görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Stratejik İş Birliği Konseyi'nin beşinci toplantısının verimli geçtiğinin de altını çizen Caparov, "Birçok alanda iş birliği yapma mekanizmalarını oluşturabildik." dedi.

Kültürel, ticaret ve insani alanlarda önemli projelerin gerçekleştirilmesiyle ilgili konuların da görüşmede masaya yatırıldığını söyleyen Caparov, "Türk yatırımcılarının Kırgızistan’a gelmesiyle ilgili çok önemli konuları ele aldık. Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaret hacminin 1 milyar dolara ulaştırılmasıyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştük." ifadelerini kullandı.

Caparov, Kırgızistan'ın Issık Gölü'nde karma komisyonun ortak toplantısının gerçekleştirilmesiyle ilgili önemli kararlar aldıklarını belirterek bu çerçevede Kırgız-Türk İş Forumunun gerçekleştirileceğini aktardı. İki ülke arasındaki ilişkilerin yüksek düzeyli olduğuna işaret eden Caparov, "Devlet olarak Kırgızistan'da çalışan Türk yatırımcıların tüm haklarının korunacağının altını çiziyorum." dedi.

Yapılan görüşmede iş birliklerinin geliştirilmesi noktasında pek çok konunun ele alındığını kaydeden Caparov, "Kırgız-Türk Dostluk Hastanesinin de çok kısa bir süre içinde açılması konusunu ele aldık." diye konuştu.

Caparov, çok sayıda Kırgız öğrencinin Türkiye'de eğitim aldığını ve sıkı ilişkiler sayesinde bu sayının daha da artacağına inandığını vurguladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl ertelenen Dünya Göçebe Oyunları'nın Türkiye'de başarılı bir şekilde gerçekleştirileceğine inandığını söyleyen Caparov, şunları kaydetti:

"Türkiye, Kırgızistan'daki olayları yakından takip ediyor ve uluslararası alanda ve ekonomik alandaki başarılarını memnuniyetle karşılıyor. Kırgızistan da Türkiye'nin gelişmekte olmasından ve uluslararası alanda öneminin artmasından memnuniyet duyuyor."

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısında alınan kararları da desteklediğini kaydeden Caparov, çalışmalardan ötürü Erdoğan'a ve Türk heyetine teşekkür etti.