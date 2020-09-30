Casuslukla suçlanan Osman Kavala için yeni iddianame

Gezi davasından beraatinin ardından askeri ve siyasi casusluk suçlaması ile yeniden tutuklanan Osman Kavala hakkındaki soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın tamamlanmasının ardından Kavala hakkında yeni iddianame hazırladı.

Hakkında hazırlanan ikinci iddianame, gönderildiği 36. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirse Kavala, önümüzdeki dönemde yeniden hakim karşısına çıkacak.

CASUSLUKTAN TUTUKLANMIŞTI

Gezi kalkışmasına ilişkin yargılandığı davada 18 Şubat 2020'de beraatine ve tahliyesine karar verilen Osman Kavala'nın, henüz cezaevindeyken hakkında yeni soruşturma açıldığı ortaya çıkmıştı.

Kavala 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen başka bir soruşturma kapsamında 19 Şubat 2020'de yeniden tutuklanmıştı.

Kavala, 20 Mart 2020'de İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyene karar verilmişti.

Ancak aynı soruşturmada "Askeri ve siyasal casusluk" suçundan da 9 Mart 2020'de tutuklanmış olduğu için Kavala'nın tahliyesi gerçekleşmemişti.

Kaynak: süperhaber