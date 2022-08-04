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Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la Ukrayna tahılını konuştu

Görüşmede Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda varılan uzlaşı ve bu konudaki son gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alındı.

Güncel 04.08.2022, 09:12 04.08.2022, 10:42
Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la Ukrayna tahılını konuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, Çavuşoğlu ile Blinken'ın görüşmede, Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda varılan uzlaşı ve bu konudaki son gelişmeler ile ikili ilişkileri ele aldığı belirtildi.

#Mevlüt Çavuşoğlu
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