Çavuşoğlu: Antalya'da yangından 59 mahalle, 3 bin 231 bina etkilendi

Antalya'daki yangınların tamamının kontrol altına alınıp, söndürüldüğünü anlatan Çavuşoğlu, yangın devam ederken bile vatandaşa yapacakları yardımlar ve zararların temini konusunda bakanlıklarla çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Yangından sonra bu yardımları nasıl ulaştıracaklarının ve zararları nasıl karşılayacaklarının değerlendirmesini sürdürdüklerini belirten Çavuşoğlu, bir yandan hasar tespit çalışmalarının da gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Etkilenen alanlara değinen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Yangından etkilenen mahalle sayısı 59, toplam etkilenen bina sayısı 3 bin 231. Bağımsız bölüm ise 6 bin 359 olarak tespit edilmiştir. Ağır hasarlı binalar daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanı'mızın da açıkladığı gibi yıkılacak, yeni konutlar inşa edilecek. Az hasarlı olan binaların tamiri için de destek verilecektir. Tabii binalar yandı, yıkıldı, yıkılıyor. Vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyacı var. Bunu karşılamak için AFAD 400 yaşam konteynerini bölgemize getirdi. Şu ana kadar 207'si kuruldu, bugün 31 yaşam konteyneri daha değişik mahallelerimize kurulacak."

Konteyner konusunda herhangi bir sıkıntılarının olmadığını anlatan Çavuşoğlu, özellikle yağmurdan sonra daha önce talep etmeyen vatandaşların da konteyner talep ettiğini söyledi.

Bu konuda vatandaşların ihtiyaçları varsa söylemesini isteyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Hiçbir şekilde sıkıntımız yok. Geçici yaşam konteynerleriyle vatandaşlarımızın bu ihtiyacını da karşılıyoruz. Elbette evlerin tamamı yanmasa bile eşyaları yanan vatandaşlarımız oldu. 1238 hanede eşya zararı var. Toplam 34 milyon 596 bin liralık zarar tespiti yapıldı. Şu ana kadar bin 52 kişiye, 25 milyon 753 bin lira ödendi. Paramız var, bu konuda hiçbir sıkıntı yok, değerlendirme ve ödeme işlemleri devam ediyor. Vatandaşlarımızla tüm kurumlarımız temas halinde. Herhangi bir sıkıntı olmayacak. Geri kalanı da bu resmi işlemler bittikten sonra ödenecek. Zaten 10'ar bin lira herkese ödemiştik, kalan parayı da ödemiş olacağız. 45 iş yeri bu yangında zarar gördü. Valiliğimiz tarafından önemli bir kısmının ödemesi yapılacak. Tek tek iş yeri sahipleriyle Valiliğimizin başkanlığında oluşturduğumuz ekibimiz görüşüyor ve ödenecek miktarlar konusunda uzlaşılar sağlanıyor. Önemli bir miktarı bugün iş yeri sahiplerine ödemiş olacağız."

Çavuşoğlu, yangınlarda konutların yanı sıra araçların da zarar gördüğünü dile getirdi.

"Yangında 93 araç hasar gördü. Bunlardan 16 tanesi traktör. Traktörlerin 4 tanesi karşılandı. Geri kalan 12 traktör de vatandaşlarımıza teslim edilecek" bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, " Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile görüştük. Traktör konusunu kendisi koordine ediyor. Ankara'dan verdiği destekler için de teşekkür ediyoruz. Bu konuda toplam hasar miktarı ise 2 milyon 55 bin lira. Traktörün dışındaki yanan araçların sahiplerine 1 milyon 362 bin lira ödendi. Bazılarının kaydı, plakası yok ya da vatandaş hatırlamıyor. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz, bu hasarların hepsi karşılanacak." ifadesini kullandı.

Yangında tarım alanları ve hayvanların da etkilendiğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"43 mahallede hayvancılıkla uğraşan vatandaşımızın 11 milyon lira zararını tespit ettik. Vatandaşımızın tercihine göre ayni ve nakdi olarak birebir bu zararları karşılayacağız. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın yem ve saman ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Birçok küçükbaş hayvanımız yaylada. Onlar döndükten sonra kış boyunca o hayvanlarımızın da yem ve saman ihtiyaçları da karşılanacak. Hem Tarım İl Müdürlüğü hem de belediyelerle koordineli bir şekilde bunun planlamasını yapıyoruz. 20 bin dekar tarım alanı etkilendi. Çiftçimizin yanan zeytin, nar, narenciye, defne ve keçiboynuzu gibi bahçelerinin tesisi yeniden yapılacak."

Çiftçiye gübre, ilaç, sulama ekipmanı desteği de vereceklerine değinen Çavuşoğlu, "Yanan tarım malzemeleri konusunda da çiftçimize destek vereceğiz. Konuttan araca, hayvandan tarım arazisine kadar hemşehrilerimizin uğradığı tüm zararları karşılamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Planlamalar yapıyoruz. Yerinden de arkadaşlarımız bunu yakın takip ediyor. Önümüzdeki süreçte aksamadan bu yardımların zamanında ulaması için gerekli planlamaları yaptık." dedi.

Çavuşoğlu, orman işçilerinin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından gelerek cansiperane çalışan itfaiye ekiplerine de teşekkür etti.

AA